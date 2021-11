Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf- Sachbeschädigung in Elze

Hildesheim (ots)

(war) Im Zeitraum vom 20.11.2021, gegen 15:00 Uhr bis 22.11.21021, gegen 10:15 Uhr, sprühte eine bislang unbekannte Person in der Gerberstraße in Elze orangene Farbe an das Eingangstor, sowie an das Wohnhaus der Geschädigten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

