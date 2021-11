Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendmeldung PK Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) -

Einbruch Café Engelke Holle:

Im Zeitraum vom 18.11.2021, gegen 17:30 Uhr, bis zum 19.11.2021, gegen 04:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Filliale der Café Engelke Bäckerei in der Marktstraße in 31188 Holle eingebrochen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden keine Gegenstände entwendet.

Einbruch Einfamilienhaus Bockenem:

Am 20.11.2021, im Zeitraum von 17:00 bis 19:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Auf dem Dalsen in 31167 Bockenem aufzuhebeln. Aufgrund einer besonderen Schließvorrichtung an der Tür gelang es den Tätern nicht in das Objekt einzudringen.

Sachbeschädigung Oberschule Söhlde:

Am Wochenende im Zeitraum zwischen dem 19.11.2021, gegen 15:00 Uhr, und dem 21.11.2021, gegen 08:30 Uhr, ist es auf dem Gelände der Oberschule Söhlde in der Straße Hinterm Knick in 31185 Söhlde zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter zündeten Holz in einem Papierkorb an und brechen diesen anschließend aus der Halterung heraus. Außerdem wurde eine Vielzahl an Eiern gegen das Schulgebäude geworfen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell