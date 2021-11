Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung PK Elze 19.11.21-21.11.21

Hildesheim (ots)

(ahr) An diesem Wochenende hatten die Beamten des PK Elze verschiedene Sachverhalte zu lösen, wie u.a. eine Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 14:30 Uhr in der Löwenberger Straße in Gronau zugetragen hat. Danach hat ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten VW Touran an der Fronschürze beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Tel.Nr: 05068 930330 zu melden. Am Samstag führten die Beamten des PK Elze eine Geschwindigkeitsmessung in der Gronauer Ortschaft Heinum durch. Auf der dortigen K 415 wurden insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer war eine 16-Jährige Kradfahrerin, welche mit 75 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen wurde. Aufgrund der kürzlich erhöhten Strafen für Verkehrsverstöße kommt nun ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg auf die junge Frau zu. Am Sonntag fiel einer Streifenwagenbesetzung ein Verkehrsteilnehmer auf, der sein Fahrzeug außerhalb der am Kennzeichen angegeben Gültigkeit im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Im Anschluss daran wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin kam es am Wochenende in der Ortschaft Rheden durch unbekannte Täter zu einem Diebstahl von einem auf der Straße abgeparktem Roller. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 16:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 08:00 Uhr. Bei dem Roller handelt es sich um einen grün/weißen Roller der Fa. Motowell mit einem zusätzlichem Topcase. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Rollers oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Tel.Nr: 05068 930330 zu melden.

