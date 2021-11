Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Hildesheim (ots)

Am Sonntag, 21.11.2021, um 15:25 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hildesheim einen Verkehrsteilnehmer in der Bavenstedter Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten die Beamten einen Drogenschnelltest bei dem Pkw-Fahrer durch. Dieser verlief positiv und zeigte als Ergebnis den Einfluss von Kokain an. Der 37-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Dienstelle in Hildesheim verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss daran konnte der Betroffene die Dienststelle verlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell