Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter Fahrer

Hildesheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 21.11.2021, bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hildesheim um 02.47 Uhr den Fahrer eines E-Scooters auf der Marienburger Straße, der augenscheinlich unsicher und in Schlangenlinien fahrend den dortigen Geh-und Radweg befuhr. Daraufhin stoppten die Beamten den Fahrer und konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in dessen Atemluft feststellen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des 30-jährigen Scooter Fahrers wurde sichergestellt.

