Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW stieß mit Rollstuhl-Fahrerin zusammen

Schleiz (ots)

Eine 50-jährige Suzuki-Fahrerin übersah am Montag gegen 10:00 Uhr eine Rollstuhl-Fahrerin, welche gerade die Geraer Straße in Schleiz überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 83-Jährige Frau im Rollstuhl wurde bei dem Unfall verletzt und in das Klinikum Schleiz verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell