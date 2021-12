Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbruch gesucht

Sonneberg (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag brachen Unbekannte in die Physiotherapie-Praxis sowie in mehrere Büros innerhalb eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Sonneberg ein. Zahlreiche Schränke waren durchwühlt. Aus den Räumen der Physiotherapie ließen die Täter 200 Euro Bargeld mitgehen. Weiterer Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell