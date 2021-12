Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Unfall leicht verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Montagmorgen stieß eine 83-Jährige beim Rückwärtseinparken mit ihrem VW gegen die Überdachung des Einkaufswagen-Unterstandes auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Gustav-Töpfer-Straße in Bad Blankenburg und zerstörte diese komplett. Von diesem Anstoß war die Fahrerin so erschrocken, dass sie vorwärts über die Parkplatzabgrenzung fuhr und gegen das Baugerüst, eine Mauer sowie eine Stützpfeiler-Montagekonstruktion fuhr. Bei diesem Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Zur Untersuchung kam sie ins Krankenhaus. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell