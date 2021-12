Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheiben eingeschlagen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr schlugen Unbekannte die Schaufenster eines Friseursalons am Kreisel in der Eisfelder Straße in Neuhaus am Rennweg ein. Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen ermitteln, gegen den die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 785-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell