Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wände mit Farbe beschmiert

Schleiz (ots)

Zwischen dem 15.12.21 und dem 20.12.21 beschädigten Unbekannte das Stromkabel eines Bewegungsmelders auf der rückwärtigen Gebäudeseite eines Einkaufsmarktes in der Oschitzer Straße in Schleiz. Weiterhin schmierten die Täter verfassungsfeindliche Symbole an die Wände der Gebäudestirnseite und des Treppenhauses. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

