Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Geschwindigkeitsüberwachung ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Einbruch in Kindertagesstätte ++ Trunkenheitsfahrt ++

Geschwindigkeitsüberwachung

Uplengen- Bereits am 11.03.2022 erfolgte in den Abendstunden eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der "Jübberder Straße". Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Uplengen wurde die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen mittels eines Lasermessgerätes kontrolliert, um so gezielt gegen sog. "Verkehrssünder" vorzugehen. Ein 18-jähriger Uplengener überschritt mit seinem PKW die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung (70 km/h) um 53 km/h und ein 21-jähriger Zeteler mit seinem PKW um 61 km/h. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Polizei Leer weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass eine Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht nur mit einer erhöhten Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer einhergeht, sondern auch empfindliche Strafen nach sich ziehen kann. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von bspw. 51-60 km/h ist mit einem Bußgeld von 480 Euro, einem zweimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister belegt. Bei einer Überschreitung von 61-70 km/h sind 600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister als Strafmaß vorgesehen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden- Am 13.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 12:50 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Kieselstraße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle eines 18-jährigen E-Scooter-Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Emder das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem führte der Mann den E-Scooter, ohne dass dieser über einen bestehenden Versicherungsschutz verfügte. Es wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Kindertagesstätte

Emden- In der Zeit vom 11.03.2022, 18:00 Uhr, bis zum 13.03.2022, 12:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe einer Kindertagesstätte in der "Kieselstraße" ein, um in das Objekt zu gelangen. Es wurde eine geringe Bargeldsumme entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Emden- Am 14.03.2022 erfolgte gegen 01:10 Uhr in der "Hansastraße" die Verkehrskontrolle eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 39-jährigen Fahrzeugführers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Es erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Emder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

