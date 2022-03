Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Täter erbeutet Bargeld ++

Emden- Am 11.03.22 kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle in der "Neutorstraße". Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des in der Kasse befindlichen Geldes. Die 63-jährige Angestellte aus Emden verweigerte dies jedoch. Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Angestellte leicht verletzt und es gelang dem Täter eine dreistellige Bargeldsumme zu erbeuten. Der Mann entfernte sich in der Folge fußläufig. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: schlank, kurzes Haar (dunkelblond oder hellbraun), schwarzes Oberteil, blaue Hose, weiße FFP2-Maske Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststelle unter:

Polizei Leer 0491-976900

