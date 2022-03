Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemittelung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Sachbeschädigung (2) ++ Einbruch in Bauhof ++ Verkehrsunfall ++

Diebstahl

Leer- Am 10.03.2022 kam es gegen 13:40 Uhr in einem Geschäft in der "Brunnenstraße" zu einem Diebstahl von Bargeld durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser betrat die Geschäftsräumlichkeiten und entnahm das Bargeld aus einer Handtasche der Geschäftsführerin. Diese bemerkte das Vorhaben des Mannes und versuchte ihn festzuhalten. Dennoch gelang dem Mann die Flucht. Die 55-jährige Leeranerin beschrieb den Täter wie folgt: ca. 1,75m groß, kräftige Statur, schwarze Haare und Bart, Jeansjacke, Jeanshose, Turnschuhe, schwarzer Rucksack Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leer zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden- Am 10.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 15:50 Uhr im Bereich der "Ulmenstraße" eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 30-jährige Fahrzeugführer eines PKW überprüft, bei welchem Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung vorlagen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Emder muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Emden- Am 10.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 16:45 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Graf-Enno-Straße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 31-jährigen PKW-Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Emder das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem führte der Mann das Fahrzeug, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

Emden- Im Zeitraum vom 04.03.2022 bis zum 10.03.2022 wurde eine Bushaltestelle im Bereich der "Jungfernbrückstraße" beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerschlugen eine Scheibe der Haltestelle und beschädigten die restlichen Scheiben mit Sprühfarbe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Emden- In der Zeit vom 09.03.2022, 19:30 Uhr, und dem 10.03.2022, 05:00 Uhr, wurde ein schwarzer "Mercedes Benz GLE" im Bereich der "Heinrich-von-Kleist-Straße" mit Lackfarbe besprüht und somit beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Bauhof

Bunde- In der Zeit vom 09.03.2022, 15:45 Uhr, bis zum 10.03.2022, 06:35 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände des örtlichen Bauhofes in der "Boenster Straße" und entwendeten diverse Werkzeuge (Laubbläser und Kettensägen) aus der dortigen Fahrzeughalle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Leer- Am 11.03.2022 kam es gegen 06:25 Uhr im Bereich der Kreuzung "Heisfelder Straße" Ecke "Eisinghauser Straße" zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Leeranerin befuhr mit ihrem PKW die "Eisinghauser Straße" in Richtung "Nüttermoorer Straße". Bei dem Versuch, die "Heisfelder Straße" zu queren, übersah sie eine 55-jährige Rhauderfehnerin, die mit ihrem PKW die zuvor genannte Straße in Richtung Moormerland befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

