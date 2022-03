POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.03.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Diebstahl von Friedhofsgelände

Weener- Im Zeitraum vom 07.03.2022, 12:00 Uhr, bis zum 08.03.2022, 09:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gerätehaus des Friedhofes in der "Jelsgaste" ein und entwendeten einen Laubläser der Marke "Stihl". Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Uplengen- Am 08.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 22:30 Uhr auf dem Parkplatz "Uplengen Süd" der BAB A28 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 35-jährige Fahrzeugführer eines PKW überprüft, bei welchem Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung vorlagen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer aus Westerstede muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Weener- Am 08.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 16:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Holthuser Straße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 24-jährigen PKW-Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Weeneraner das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden- Am 08.03.2022 kontrollierten die Beamten der Polizei Emden gegen 21:15 Uhr einen 22-jährigen slowakischen PKW-Fahrer in der "Petkumer Straße". Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Halter des genutzten PKW eingeleitet, da dieser die Fahrt zuließ.

Schwerer Verkehrsunfall

Leer- Am 08.03.2022 ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Bereich "Hohe Loga" Ecke "Hauptstraße" ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Leer befuhr mit seinem PKW die Straße "Hohe Loga" in Richtung "Hauptstraße" und beabsichtigte in der Folge auf diese einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Fußgängerin, welche die "Hauptstraße" im Bereich der dortigen Ampel in Richtung "Hohe Loga" überquerte. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Spurensicherung war die Unfallstelle zwischenzeitlich gesperrt.

Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Leer- Bereits am 07.03.2022 kam es zwischen 08:15 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich eines Schotterparkplatzes in der "Großen Roßbergstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte den dort geparkten PKW der Marke "Dacia" am Fahrzeugheck und entfernte sich von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

