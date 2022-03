Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Brand eines Wohnhauses ++ Diebstahl aus Schulgebäude ++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Brand eines Wohnhauses

Weener- Am 06.03.2022 kam es gegen 12:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Wohnhauses in der Straße "Meetlandshörn". Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen entstand die Brandentwicklung zunächst in der Garage und griff dann auf das angrenzende Wohnhaus über. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weener gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 200.000 Euro.

Diebstahl aus Schulgebäude

Leer- Am 06.03.2022 drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in ein Schulgebäude in der "Ubbo-Emmius-Straße" ein und entwendeten elektronische Geräte, Bargeld und Lebensmittel. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leer zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Leer- Am 06.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 12:55 Uhr in der "Mühlenstraße" eine Verkehrskontrolle bei einem 26-jährigen Fahrer eines sog. "E-Scooters" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz des genutzten Fahrzeuges abgelaufen war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizeiinspektion Leer/Emden erfolgt aus diesem Grunde der erneute Hinweis, dass seit dem 01.03.2022 das neue Versicherungsjahr für Kraftfahrzeuge (bis max. 50 ccm) begonnen hat. Die bestehende Versicherung wird durch das sogenannte Versicherungskennzeichen nachgewiesen. Die Farbe des Kennzeichens wechselt jährlich zum zuvor genannten Termin. Für den aktuellen Versicherungszeitraum ist die Schrift des Kennzeichens in grüner Farbe gehalten.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden- Am 06.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 12:30 Uhr in der "Petkumer Straße" eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Im Zuge einer Verkehrskontrolle entstand der Eindruck, dass der 25-jährige Fahrzeugführer den kontrollierten PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell