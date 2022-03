Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

PI Leer/Emden (ots)

Am 05.03.2022 gegen 11:20 Uhr geriet ein Wohn- und Geschäftshaus in der Heisfelder Straße in Leer in Brand. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf zirka 500.000 Euro. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Personenschäden sind nicht zu verzeichnen. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten ist die Heisfelder Straße auch aktuell noch zwischen Kreuzung Bummert und Ostersteg voll gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

