Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Einbruch in Baucontainer (2)++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol++Betrug beim Hunde-Onlinekauf++Gefährliche Körperverletzung++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 02.03.2022 bemerkten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße gegen 17:00 Uhr eine männliche Person in den Verkaufsräumen, welche sich eine Flasche Whiskey in die Jackentasche steckte. Als der Mann den Laden verließ, versuchten zwei Mitarbeiter des Geschäftes ihn auf den Diebstahl anzusprechen. Daraufhin ergriff der Ladendieb die Flucht, welche jedoch von den Mitarbeitern gestoppt werden konnte. Einen weiteren Versuch, die Sachlage im Gespräch zu klären, versuchte der Tatverdächtige durch den Einsatz von Gewalt zu verhindern und schlug die Mitarbeiter mit seinen Fäusten ins Gesicht. Dabei ließ er das Diebesgut fallen, welches daraufhin zerbrach. Die Mitarbeiter wurden bei dem Angriff des Tatverdächtigen verletzt und dieser konnte zu Fuß flüchten. Die nachfolgend alarmierte Polizei Leer konnte anhand von videografischem Material erkennen, dass es sich bei dem Verursacher um einen amtsbekannten 25-jährigen Mann handelte. Die Ermittlungen wurden gegen den Mann mit derzeitigen Wohnsitz in Leer aufgenommen, dieser muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Leer - Einbrüche in Baucontainer (2)

In der Zeit vom 01.03.2022, 16:30 Uhr bis zum 02.03.2022, 06:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Baucontainer im Stadtgebiet von Leer. Aus einem, auf einer Baustelle am Bahnhofsring befindlichen, Baucontainer wurden drei elektrische Bauwerkzeuge entwendet. Ein zweiter Baucontainer, der sich auf einer Baustelle an der Großen Roßbergstraße befindet, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Dieser hatte jedoch keine Werkzeuge zum Inhalt, sodass es beim Versuch der Tat blieb. Bei den Taten entstand insgesamt ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu benachrichtigen.

Leer - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Obwohl er einen Atemalkoholwert von 2,18 Promille aufwies, hielt dieses einen 69-jährigen Leeraner nicht davon ab, am 02.03.22 gegen 13.25 Uhr mit seinem Auto zu fahren. Als der Mann sich mit seinem Pkw auf dem Moorweg in Fahrtrichtung Mettjeweg bewegte, rammte er seitlich einen Poller mit Warnbake und verursachte Sachschaden. Eine Zeugin, die den danach flüchtenden Verkehrsteilnehmer bemerkte, informierte direkt die Polizei in Leer, die den Unfallfahrer ausfindig machte. Gegen den Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Der Mann muss sich nun wegen einer Verkehrsstraftat verantworten.

Emden - Betrug beim Hunde-Onlinekauf

Nachdem ein Mann aus Emden über eine Social-Network-Seite Kontakt mit einem Vermittler für Hunde aufgenommen hatte, wurden ihm online einige zu vergebende Welpen vorgestellt. Er habe sich nach dieser Online-Ansicht für einen Hund entschieden und mit dem Vermittler einen Kaufpreis von 450 Euro ausgehandelt. Es wurde eine Anzahlung vereinbart. Nach dem der 24-jährige Emder diese Vorauszahlung geleistet hatte, wurde ihm ein angebliches Dokument einer Übertragung des Tieres zugestellt. Kurz darauf behauptete der Vermittler, dass es Probleme mit der Einfuhr des Hundes geben würde und daher nun der volle Kaufpreis gezahlt werden müsse. Auch dieser Aufforderung wurde Folge geleistet. Nachdem der Kaufinteressent noch mit weiteren Zahlungsaufforderungen und angeblichen weiteren Problemen konfrontiert wurde, bemerkte er, dass er wohl keinen Hund über diesen angeblichen Vermittler erhalten würde. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, keine Tiere anonym im Netz zu kaufen. Kontakte über Messenger-Dienste oder Social Network Profile sind für Käufe dieser Art nicht geeignet. Verantwortungsvolle Menschen verkaufen ihre Tiere ohnehin nicht anonym, sondern prüfen, wer Kaufinteressent ist. Daher rät die Polizei davon ab, Tiere im Internet zu bestellen.

Holtland - Gefährliche Körperverletzung

Bereits am 28.02.22 wurde eine Fußgängerin gegen 21.25 Uhr im Bereich der Kleinbahnstraße durch einen Radfahrer tätlich angegriffen. Die 34-jährige Frau ging zur Tatzeit im Bereich der Kleinbahnstraße spazieren, als sich aus Richtung Score-Tankstelle ein Fahrradfahrer näherte. Da der Radfahrer sich wohl von der Taschenlampe, welche die 34-jährige mitführte, geblendet fühlte, beleidigte er die Frau und trat ihr unvermittelt mit dem Fuß in den Rücken. Zusätzlich schlug er der Frau in den Nacken, ehe er von ihr abließ und sich mit seinem Fahrrad in Richtung Brinkum entfernte. Der männliche Täter, der ein graues Herrenfahrrad der Marke "Pegasus" mitführte, soll ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß und von schlanker Statur sein. Der Mann soll zudem eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und der verdächtigen Person erbittet die Polizeistation Hesel.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 03.03.2022 kam es in der Straße "Am Marienwehrster Zwinger" in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Passat in blau am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Unfallspurensuche wurde an dem betroffenen Fahrzeug weißer Fremdlack festgestellt, der nach bisherigen Erkenntnissen vom Verursacherfahrzeug stammt. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

