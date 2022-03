Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 02.03.2022

++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Diebstahl aus Pkw ++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz (2) ++

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weener - Am 01.03.2022 gegen 18:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der BAB 31 einen Pkw. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Celle unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest, der positiv ausfiel, bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Diebstahl aus Pkw

Leer - Aus einem unverschlossen Firmenfahrzeug, welches in der Reimerstraße auf einem Grundstück parkte, wurden am 01.03.2022 in der Zeit von 15:40 Uhr bis 15:50 Uhr Werkzeug und ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. Zeugen die Hinweise zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der PI Leer/Emden unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Am 01.03.2022, gegen 16:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Petkumer Straße einen 55-jährigen Rollerfahrer aus Emden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung besteht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Emden - Am 01.03.2022 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schlesierstraße einen 32-jährigen Rollerfahrer aus Emden. Auch hier stellte sich bei der Kontrolle heraus, eine fehlende Pflichtversicherung heraus. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seitens der Polizeiinspektion Leer/Emden ergeht der Hinweis, dass jedes Jahr im Frühling zum 01.03. das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge bis maximal 50 ccm beginnt. Der Versicherungsschutz wird durch ein Nummernschild, das sogenannte Versicherungskennzeichen nachgewiesen, dessen Farbe sich jährlich wechselt. Seit dem 01.03.2022 sind die Versicherungskennzeichen grün.

