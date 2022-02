Polizei Bielefeld

POL-BI: 3. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt nach Tageswohnungseinbruch Tatklärung durch DNA-Treffer!

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Buschkamp- Gütersloh-

Bei einem Einbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Buschkampstraße am 14.12.2021, gegen 17:42 Uhr, wurde ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger von dem Bewohner überrascht. Mit einem Messer fügte der jugendlich wirkende Einbrecher dem 62-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zu und konnte anschließend entkommen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen zunächst erfolglos.

Nach umfangreichen Ermittlungen gibt die Mordkommission "Buschkamp" unter der Leitung von EKHK Markus Mertens nun bekannt, dass die am Tatort gesicherten DNA-Spuren jetzt einem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um einen 24-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Der Mann ist bereits umfangreich durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Seine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte Ende 2021 wegen eines Ladendiebstahls bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Am Abend des 27.01.2022 wurde er im Gütersloher Stadtgebiet angetroffen, wobei er Diebesgut aus mehreren Diebstählen und Einbrüchen mit sich führte. Er wurde vorläufig festgenommen und am Tag darauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem Haftrichter des AG Bielefeld vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet.

Aufgrund der neuen Ermittlungsergebnisse erwirkte die zuständige Kapitaldezernentin der StA Bielefeld, Claudia Bosse, beim AG Bielefeld nun auch einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 24-Jährigen. Ihm wurde ein Pflichtverteidiger beigeordnet. Zur Sache machte der Beschuldigte bislang keine Angaben.

