Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-Jähriger verantwortlich für diverse Eigentumsdelikte - nach Kontrolle in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagabend (27.01., 22.15 Uhr) beabsichtigten Polizisten im Rahmen der Streife einen Fahrradfahrer auf der Carl-Bertelsmann Straße zu kontrollieren.

Nachdem ein kurzer Fluchtversuch des Radfahrers misslang, wurde er letztendlich in der Kampstraße kontrolliert. Neben dem hochwertigen Fahrrad, für welches er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, hatte der 23-jährige Mann diverses Diebesgut (u.a. Werkzeuge und einen Laptop) aus verschiedenen Eigentumsdelikten bei sich.

In den mitgeführten Taschen des wohnungslosen 23-Jährigen konnten unter anderem Gegenstände aus einem Einbruch in Rheda-Wiedenbrück am Jagdweg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5128461) aufgefunden werden. Darüber hinaus ergaben sich aufgrund der aufgefundenen Gegenstände Tatzusammenhänge zu einem Diebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses (23.01./ 24.01.) an der Straße Schlickbruch in Rheda-Wiedenbrück und zu einem Schrebergarteneinbruch am Sandbrink in Gütersloh (24.01./ 25.01.).

Zudem erhärtete sich im Rahmen der anschließenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Tatverdacht, dass der 23-Jährige ebenso an einem versuchten Aufbruch eines Lebensmittelautomatens an der Straße Schledebrück in Rheda-Wiedenbrück (24.01./ 25.01.) beteiligt war und darüber hinaus an einem Wohnwageneinbruch an der Schledebrückstraße in Gütersloh (24.01.).

Der 23-jährige Mann, welcher keinen festen Wohnsitz hat, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Am Freitag (28.01.) wurde er einem Richter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell