Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Eine Leichtverletzte und schätzungsweise 1000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19:00 Uhr ereignet hat. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer wollte von der Industriestraße nach rechts auf die Bundesstraße 39 in Richtung Baden-Württemberg fahren, als eine 27-Jährige im Auffahrtsbereich mit ihrem E-Scooter die Straße in Richtung Dom querte. Durch die Kollision kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht.

