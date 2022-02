Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Schüler bedroht Lehrerin

Frankenthal (ots)

Am 03.02.2022 kam es in der Radolfstraße in Frankenthal zu einem größeren Polizeieinsatz, da ein Schüler seine Lehrerin einen Tag zuvor über die sozialen Medien bedroht hatte. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurde die Wohnanschrift des Beschuldigten angefahren. Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde zwecks Vernehmung und weiterer Klärung des Sachverhalts mit zur Polizeiinspektion Frankenthal genommen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit und die betroffene Lehrerin bestand zu keinem Zeitpunkt.

