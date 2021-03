Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Brandlegung

Biberach (ots)

Zu einem Brand auf einer öffentlichen Herrentoilette kam es am Freitag gegen 13 Uhr. Eine Zeugin konnte beobachten, wie Rauch aus dem WC-Gebäude in der Hauptstraße drang. Nach ersten Erkenntnissen wurde das auf dem Lokus befindliche Klopapier von Unbekannten in Brand gesteckt und hierdurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Beamten des Polizeiposten Zell am Harmersbach ermitteln nun gegen den pyromanisch veranlagten Toilettengänger und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer, 07835 547490, entgegen. /bp

