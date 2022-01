Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in der Landehauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

Am 22.01.2022 ab 11:00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Freie Impfentscheidung - Keine Spaltung" in Schwerin statt. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz setzte sich der Aufzug über die Graf-Schack-Allee, Schloßstraße und Mecklenburgstraße in Richtung Südufer Pfaffenteich in Bewegung. Von dort aus verlief der Aufzug weiter über die Arsenalstraße, Wismarsche Straße, den Marienplatz und die Goethestraße, bis er an seinem Ausgangsort endete. An der Versammlung nahmen ca. 1100 Personen teil.

In der Graf-Schack-Allee nahmen die eingesetzten Beamten eine Drohne im Luftraum wahr. Der Drohnenpilot wurde im Nahbereich ermittelt und aufgefordert die Drohne landen zu lassen. Beim Landeversuch stürzte die Drohne in den Burgsee. Gegen den Drohnenpiloten wird nun wegen zwei Ordnungswidrigkeiten ermittelt, zum einen da keine Erlaubnis zum Fliegen der Drohne vorlag und zum anderen wegen möglicher Verschmutzung des Gewässers.

Auf dem Bertha-Klingberg-Platz fand eine Protestversammlung mit dem Tenor "Solidarität statt Verschwörungstheorien - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie! Vol.3" statt. An dieser nahmen etwa 30 Personen teil.

Nachdem ein Versammlungsteilnehmer der Versammlung mit dem Motto "Freie Impfentscheidung - Keine Spaltung" während der Abschlusskundgebung verbal auf die Gegenversammlung einwirkte, erhielt dieser einen Platzverweis. Beim Nachgehen des Platzverweises schubste er einen entgegenkommenden Passanten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Darüber hinaus blieben die Versammlungen störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell