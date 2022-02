Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Boot - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von 01.02.2022 bis 03.02.2022 brachen Unbekannte in ein Boot an der Anlegestelle im Reffenthal ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Reffenthal beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

