POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.03.2022

+++ Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme auf der BAB A 31 +++

Moormerland - Wie bereits berichtet kam es am frühen Morgen des 01.03.2022 zu einem Verkehrsunfall auf der BAB A 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Gegen 17.15 Uhr wurden die Maßnahmen der Verkehrsunfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung abgeschlossen. Der Verkehr ist zwischen den Anschlussstellen Veenhusen und dem Autobahndreieck Leer in Fahrtrichtung Bottrop wieder freigegeben.

Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt!

