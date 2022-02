Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Freitagnacht, 25.02.2022, zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr, brachen Unbekannte in Wollbach in der Straße "Auf dem Buck" in ein Einfamilienhaus ein während die Bewohner schliefen. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände gestohlen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder per E-Mail unter loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de erreichbar.

