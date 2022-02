Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Pkw macht sich selbstständig und rollt gegen Hauswand

Freiburg (ots)

Ein 26-Jähriger stellte am Samstag, 26.02.2022, gegen 16.30 Uhr, seinen Pkw in der Straße "Im Letten" ab und vergaß wohl diesen gegen ein Wegrollen zu sichern. Der Pkw machte sich auf der Gefällstrecke selbständig und rollte etwa 30 Meter die Straße hinunter in eine Hofeinfahrt in der Gartenstraße und prallte dort gegen eine Hauswand. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Hauswand ist hier nicht bekannt.

