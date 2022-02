Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kollision zwischen Pkw und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Austraße an der Einmündung zum Wuhrweg zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer, wobei der 20-jährige Radfahrer stürzte und sich Kopfverletzungen zuzog. Der Radfahrer soll den Wuhrweg befahren haben und nach links in die Austraße eingebogen sein. Ein in der Austraße von links kommender Pkw-Fahrer missachtete wohl die Vorfahrt des aus dem Wuhrweg kommenden Radfahrer und im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube und der Windschutzscheibe abgewiesen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Gemäß den Angaben des Pkw-Fahrers sei ihm der Radfahrer von der Käppelestraße kommend in der Austraße entgegengekommen. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 98000, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

