POL-FR: Freiburg: Einbruch in mehrere Kellerabteile - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 27.02.2022, wurde im Else-Lasker-Schüler-Weg in Freiburg in mehrere Kellerabteile und Fahrradabstellräume eines Wohnkomplexes von bislang unbekannten Tätern eingebrochen.

Zudem wurde der Polizei bekannt, dass in der besagten Nacht in der Hofackerstraße in Freiburg ebenfalls in eine Vielzahl von Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde.

Der Gesamtwert des Diebsgutes kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Auf welche Art und Weise der oder die Täter in die jeweiligen Objekte gelangten und ob die beiden Taten zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761-897878-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in der betroffenen Nacht gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.:0761-882 4221) rund um die Uhr entgegen.

