Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Aftersteg: Kaminbrand ohne Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Kaminbrand kam es am Sonntag, 27.02.2022 gegen 23.30 Uhr in der Straße "Hasbach". Die Feuerwehr Todtnau rückte mit 5 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an. Den Kamin ließen die Einsatzkräfte zusammen mit dem Schornsteinfeger kontrolliert abbrennen, was eine längere Zeit in Anspruch nahm. Am Gebäude und am Kamin selbst entstand kein Sachschaden. Der Hausbesitzer war zum Brandzeitpunkt im Haus, wurde aber nicht verletzt.

