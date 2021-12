Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Quads

Wissen (ots)

Wissen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21. auf 22.12.2021, wurde in Wissen ein Quad gestohlen, das in der Brixiusstraße in einem Carport geparkt war. Das Quad ist in Camouflage lackiert, am Heck ist ein Koffer montiert, an der Front eine Seilwinde. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

