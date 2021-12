Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Apotheke

Erpel (ots)

Am Dienstagmittag bemerkten Mitarbeiter Hebelspuren an der Eingangstüre der Apotheke in der Kölner Straße in Erpel. Wie die Polizei ermitteln konnte, hatte ein unbekannter Täter versucht, in der Nacht zum Dienstag die Türe aufzuhebeln. Es konnten eindeutige Hebelmarken festgestellt werden, es blieb beim Versuch. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

