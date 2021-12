Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rengsdorf (ots)

Am frühen Montagabend kam es im Einmündungsbereich der Schillerstraße und der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der wartepflichtige Unfallverursacher wollte von der Schillerstraße nach links auf die Westerwaldstraße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW der Geschädigten. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Die Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf auf einen hohen 4-stelligen Betrag geschätzt. Beide PKW sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden.

