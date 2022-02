Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, gegen 18:00 Uhr, ist ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Klettgau-Erzingen geflüchtet. Dieser soll den Kreuzungsbereich In der Bütze/Wettegasse geschnitten haben, so dass er einen dort verkehrsbedingt haltenden Dacia einer 61-jährigen Frau streifte. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrradfahrer unerkannt über die Wettegasse in Richtung Rechberg. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 15 bis 20 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkler Hautteint, trug Tarnhose und -jacke und sprach mit hiesigem Dialekt. Er hatte ein dunkles Herrenfahrrad mit grobem Reifenprofil dabei, das über einen offenbar nachträglich montierten Elektromotor verfügte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

