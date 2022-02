Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Thuja-Pflanze fängt Feuer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 17:45 Uhr, hat eine Thuja-Pflanze auf dem Aarberg in WT-Waldshut Feuer gefangen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten der betroffene Hausbesitzer und ein Nachbar mittels Feuerlöscher den Brand bereits löschen können, so dass ein Übergreifen auf ein Gartenhäuschen verhindert werden konnte. Möglicherweise hatte entsorgte, noch heiße Asche den Brand verursacht.

