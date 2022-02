Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Aggressiver Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 27.02.2022, musste in WT-Waldshut ein aggressiver und mutmaßlich alkoholisierter Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22:00 Uhr soll der 35-jährige am Busbahnhof einen anderen Mann bedroht haben, weshalb die Polizei verständigt worden war. Der Tatverdächtige konnte auf einem nicht versicherten E-Scooter bei der Wegfahrt vom Busbahnhof angehalten werden. Er reagierte sofort aufbrausend auf die Kontrolle und schien unter Alkoholeinfluss zu stehen. Außer seinem Nachnamen nannte er keine Personalien, verweigerte jegliche Mitwirkung und beleidigte lautstark die Einsatzkräfte. Er musste unter Zwang auf die Dienststelle gebracht werden. Auch der angeordneten Blutprobe widersetzte er sich. Er wurde in Gewahrsam genommen.

