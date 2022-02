Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 25.02.2022, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer am Ortsausgang von Görwihl überschlagen und schwer verletzt. Gegen 20:45 Uhr war der 25-jährige auf der L 153 in Fahrtrichtung Strittmatt in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto kollidierte zunächst mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Da eine Alkoholüberprüfung rund 1,6 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden sein. Außerdem wurde ein Schild beschädigt.

