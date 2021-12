Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1691) Gebäude beschädigt - Sattelzug rangierte in Fußgängerzone

Nürnberg (ots)

Beim Rangieren beschädigte am Montagmittag (13.12.2021) ein Mann mit seinem Sattelzug in der Nürnberger Innenstadt ein Gebäude. Dem Fahrer gelang es schließlich nur mit Hilfe der Polizei seinen 40-Tonner zu wenden.

Heute Vormittag gegen 11:45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Sattelzugs in die Adlerstraße ein und kam mit seinem 40-Tonner in der schmalen Straße nicht mehr weiter. Der Fahrer nutzte die Fußgängerzone und versuchte in der Königstraße sein Gespann zu wenden. Hierbei beschädigte er ein Gebäude, eine Betoneinfassung und einen Sonnenschirm der dortigen Eisdiele. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Nur mit Hilfe einer Polizeistreife gelang es dem Fahrer seinen Sattelzug aus der Fußgänger zu fahren.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsverstößen ermittelt.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell