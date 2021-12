Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1689) Sachbeschädigung mittels Steinschleuder - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Donnerstagabend (09.12.2021) stellte ein Zeuge mehrere "Einschusslöcher" in der Fensterscheibe einer Spielhalle in der Fürther Innenstadt fest. Nachdem sich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Mann gerichtet hatte, betraten Polizeibeamte dessen Wohnung und beschlagnahmten mehrere verdächtige Gegenstände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:50 Uhr vernahm ein Gast in einer Glücksspielhalle in der Nürnberger Straße verdächtige Klirr-Geräusche und stellte bei der anschließenden Nachschau mehrere "Einschusslöcher" in der Fensterscheibe der Spielstätte fest. Beamte der Polizeiinspektion Fürth begutachteten gemeinsam mit dem Zeugen die Schäden an der Fensterscheibe und stellten fest, dass es sich offensichtlich nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte. Ein 18-jähriger Mann geriet in den Fokus der Ordnungshüter, da er sich am Tatort auffällig verhielt. Die Wohnung, in die er sich anschließend zurückzog, befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur Spielhalle - und somit in direkter Schussbahn.

Die Polizeibeamten suchten den Mann in dessen Wohnung auf und entdeckten dabei eine Steinschleuder und mehrere Metallkugeln, die sie als Beweismittel sicherstellten. Zudem leiteten die Beamten gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung der Einschusslöcher an der Fensterscheibe der Spielhalle geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden.

/Mahir Erginoglu

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell