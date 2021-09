Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (zi.) Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Nörten-Hardenberg kam am 08.09.21, um 19:10 Uhr, auf der L 548 in Höhe Neuer Teich aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitplanke und wurde dadurch leicht verletzt. Am Motorrad und der Leitplanke entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.250,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell