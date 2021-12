Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1687) Graffiti gesprüht - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagvormittag (11.12.2021) beschmierten in der Nürnberger Altstadt - Sankt Lorenz zunächst Unbekannte eine Hausfassade. Drei jugendliche Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 11:20 Uhr hielten sich drei Jugendliche in unmittelbarer Nähe zu einer frisch mit Sprühfarbe und Filzstiften beschmierten Hausfassade in der Hinteren Sterngasse auf. Bei einer Kontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bei den 15-Jährigen entsprechende Farbspuren an den Händen fest. Zu den Spuren passende schwarze Spraydosen und Utensilien, die offenbar zum Anbringen der Tags verwendet wurden, konnten ebenfalls bei ihnen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den verständigten Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die 15-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens in noch Gegenstand der Ermittlungen.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell