Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pocketbike brennt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 25.02.2022, hat in Wehr ein Pocketbike gebrannt. Gegen 23:00 Uhr war ein im Brunnen beim Ärztehaus in der Höfstraße liegendes brennendes Moped gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte es. Das Pocketbike wurde komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Ob der Brunnen Schaden nahm, ist noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Motorrädchen absichtlich angezündet worden sein.

