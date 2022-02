Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, hatten zwei unbekannte Männer einen 25-jährigen Mann im Bereich der Rosastraße in Freiburg angegriffen und niedergeschlagen. Der Angegriffene, bei dem es sich um einen iranischen Staatsbürger handelt, soll von den beiden unbekannten Männern in iranischer Sprache angesprochen und am Boden liegend auch mit einem Stock traktiert worden sein.

Er wurde leicht verletzt und meldete den Vorfall erst mit starkem Zeitverzug bei der Polizei. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

- ca 170 cm und 185cm groß - dunkles Haar - laut der Angaben des Geschädigten sind die Personen vermtl. iranischer Abstammung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell