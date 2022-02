Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Stadtgebiet: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 27.02.2022, zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr, drangen mehrere Täter durch eine Glasscheibe in eine Bäckereifiliale in der Römerstraße ein.

In der Filiale wurde nach Bargeld gesucht.

Die Täter erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag und flüchteten mit der ausgeschlagenen Scheibe vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell