Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Stadtgebiet -- Verdacht der Trunkenheitsfahrt -- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am Samstag, 26.02.2022, gegen 16:30 Uhr, ein mutmaßlich betrunkener Nutzer eines Kleinkraftrollers am Europaplatz in Freiburg mitgeteilt. Der Mann soll laut Zeuge auf dem Roller auch eingeschlafen sein.

Als die Polizei eintraf, konnte bei dem Mann eine Alkoholisierung von annähernd 3 Promille festgestellt werden. Wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde dem 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei muss nun im Hinblick auf die Fahrereigenschaft des Tatverdächtigen ermitteln.

Wem ist zwischen 16:15 und 16:30 Uhr ein grüner Roller aufgefallen?

Wem ist in diesem Zusammenhang auch ein recht korpulenter Mann, etwa 185-190 cm groß, aufgefallen? Er trug eine graue Jacke und einen schwarzen Schutzhelm.

Der Roller wurde vermutlich im genannten Zeitraum bis zu den Fahrradständern vor dem Jugendamt am Europaplatz gefahren.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Nord,

0761 882 4221

PP FR, FLZ / MP

