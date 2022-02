Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Tank an Pistenbully aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag, 22.-24.02.2022, haben Unbekannte den Tank eines Pistenbullys in Todtnauberg aufgebrochen. Ca. 50 Liter Diesel wurden gestohlen. Es ist wahrscheinlich, dass der Kraftstoff in Behältnissen abtransportiert wurde. Das Raupenfahrzeug stand verschlossen an einem Skilift. Um Zeugenhinweise und die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0.

