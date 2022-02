Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Auto - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 14:40 Uhr, ist in der Nägelestraße in Rheinfelden ein Auto mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Der 63-jährige Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Autofahrer soll dem vorausfahrenden Radler in Höhe der St.Josefskirche aufgefahren sein. Dieser stürzte in der Folge. Das Pedelec des Mannes wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer fuhr weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz mit Lörracher Kennzeichen gehandelt haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell