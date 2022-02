Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fehlalarmierung - kein Feuer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 24.02.2022, gegen 19:25 Uhr, war Rauch aus einem leerstehenden Haus in Laufenburg gemeldet worden. Die Feuerwehr und Polizei rückten an, konnten aber an dem betroffenen Haus nichts Auffälliges erkennen. Das Haus wurde überprüft. Es konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

