Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs

Heidelberg (ots)

Mit jeweils rund 1,4 Promille sind zwei E-Scooter-Fahrer in Heidelberg unterwegs gewesen. Ein 21-Jähriger fuhr am frühen Freitagmorgen um 2.30 Uhr in Heidelberg-Weststadt durch die Lessingstraße, als ihn zwei Polizisten kontrollierten und Alkoholgeruch feststellten. Am Donnerstag um 23.45 Uhr trafen die Beamten bei einer Verkehrskontrolle eine 23-Jährige an, die in Heidelberg-Bergheim in der Rohrbacher Straße an der Kurfürstenanlage mit einem E-Scooter fuhr und ebenfalls alkoholisiert war.

Die Polizei weist nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei der sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) um Kraftfahrzeuge handelt und somit die gleichen Regelungen mit den gleichen Konsequenzen wie für Autofahrer gelten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell